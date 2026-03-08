【達人のプラモ術】タミヤ「1/72 グタミヤ ラマンF-14Dトムキャット」飛行機には詳しくない一般の人にも人気が高く知名度もあるジェットファイターと言えば、グラマン（現ノースロップ・グラマン）「F-14トムキャット」。映画『トップガン』（1986年公開）の大ヒットで一躍注目を集めたアメリカ海軍の艦上戦闘機です（2006年にアメリカ海軍の「F-14」は全機退役）。トムキャットは「F-4ファントム」の後継機として1973年に部隊配備