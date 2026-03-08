侍ジャパンは若月の悪送球で1点を献上。打線は6回まで3安打に封じ込まれている(C)Getty Images野球日本代表「侍ジャパン」は3月8日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組のオーストラリア戦（東京ドーム）に臨んだ。【動画】リクエスト認められず…牧秀悟が二塁けん制死となったシーンを見る侍打線は、オーストラリア先発のC.マクドナルドから2回に二死一、二塁の好機をつくったが、1番の大谷翔平が