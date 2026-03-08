Q. 採血前にうっかりお茶を飲んでしまいました。検査数値に影響しますか？Q. 「採血前にうっかりお茶（緑茶）を飲んでしまいました。水なら飲んでいいと聞いたのですが、お茶は検査数値に影響しますか？ 病院に連絡して延期した方がいいのでしょうか？」A. ほとんどの場合、問題ありません。コーヒーや牛乳などは注意が必要ですまず結論からですが、ほとんどの場合、問題ありません。健康診断などの前には、通常「少量の水やお茶を