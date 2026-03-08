菅野は4回無失点の力投を見せた(C)Getty Images日本代表「侍ジャパン」は3月8日に第6回WBC1次ラウンドC組の豪州戦（東京ドーム）を戦った。【動画】東京ドームに帰ってきた菅野智之！4回無失点の力投を見せた先発の菅野智之は初回二死一、三塁のピンチを迎えたがJ．デールを遊ゴロに仕留め、無失点で切り抜ける。すると2回は、2三振を奪うなど三者凡退。3回は先頭に安打を許したものの、2番C・ミードを三ゴロ併殺に仕留める