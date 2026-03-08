俳優の内田理央さんは3月8日、自身のInstagramを更新。家族旅行の写真を披露しました。【写真】内田理央、家族旅行の様子を公開！「家族仲いいの素敵です」内田さんは「家族旅行で富士山見に行ったよ〜」と、9枚の写真を投稿。「カラオケ大会でパパがILLIT完璧に歌ったり 朝早起きして日の出を見たり 子供の時に戻ったみたいに楽しかった」とつづり、サボテンの帽子を被っておどけたポーズをとる姿やカラオケで歌う楽しそうな姿を