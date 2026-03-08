■ミラノ・コルティナパラリンピック女子スノーボードクロス 決勝ラウンド（日本時間8日、コルティナ・パラ・スノーボードパーク）女子スノーボードクロスの決勝ラウンドが行われ、初出場の坂下恵里（33、三菱オートリース）が8位入賞を果たした。スノーボードクロスは、選手複数名が同時スタートして先にゴールした選手が勝利。決勝ラウンドでは最大4名のグループによる勝ち抜き戦が行われ、ジャンプ台やバンク、ウェーブ（波型