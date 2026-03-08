◆前回大会はメキシコ戦で起死回生弾！野球日本代表・侍ジャパンの吉田正尚外野手（32＝レッドソックス）が8日、天覧試合となったWBC・1次リーグC組第3戦の豪州戦（東京ドーム）に「4番・左翼」で先発出場。1点ビハインドの7回裏に、2戦連続となる逆転2ランを放った。侍ジャパン打線は豪州投手陣の前に沈黙。6回表には守備が乱れ先制を許した。それでも、嫌なムードを4番のバットが振り払った。0−1で迎えた7回裏、二死一塁で