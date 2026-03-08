2023年WBC準決勝・メキシコ戦では同点3ラン■日本 ー 豪州（8日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」の吉田正尚外野手（レッドソックス）は8日、東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次リーグC組のオーストラリア戦に「4番・左翼」で先発出場。7回に逆転2ランを放った。野球ファンは狂喜乱舞している。劣勢の展開を一振りで吹き飛ばした。0-1で迎えた7回2死二塁、左腕ケネディが投じた内角