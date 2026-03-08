3試合連続4番で出場■日本 ー 豪州（7日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」は8日、東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次リーグC組のオーストラリア戦に臨んだ。「4番・左翼」で出場した吉田正尚外野手（レッドソックス）が1点を追う7回に2試合連発となる逆転2ランを放った。吉田がパワーあふれる一撃を放った。東京ドームは大歓声に包まれた。嫌なムードを一振りで払拭した。0-1で迎え