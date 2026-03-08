◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―オーストラリア（８日・東京ドーム）侍ジャパンの西武・隅田知一郎投手（２６）が０ー０の同点で迎えた５回から菅野に代わり２番手でＷＢＣ初登板を果たした。３回を２安打１失点（自責０）、７奪三振。最速は１５３キロを計測した。リリーフでのＷＢＣ７奪三振は２３年中国戦の戸郷、同年チェコ戦の宮城に並ぶ日本最多タイ記録となった。５回、先頭のパーキンスを１３７キロのチェンジアッ