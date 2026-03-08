◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―オーストラリア（８日・東京ドーム）侍ジャパンのレッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が、天覧試合となったオーストラリア戦に「４番・左翼」でスタメン出場し、１点を追う７回２死一塁の場面で、２試合連続となる本塁打を放った。左腕ケネディの内角低めのスライダーを完璧に捉え、右中間に衝撃の逆転２ラン。打球速度１７２・４キロ、飛距離１２０・１メートルのアーチに、東京ドームの