ボートレース住之江の「BP梅田開設19周年記念令和スピードレーサー選抜戦」は8日の5日目9〜11Rで準優勝戦が行われ、9日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろったった。自慢の強出足を遺憾なく発揮した。準優勝戦9Rの茶谷信次（49＝滋賀）は2コース戦。グイッとグリップさせると、バックで竹田辰也をつかまえての差し切りで優勝戦進出一番乗りを決めた。「最近はエンジンによって左右されていたけど、今節はちゃんと