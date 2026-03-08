バスケットボールのりそなBリーグ1部（B1）は8日、佐賀市のSAGAアリーナなどで13試合が行われ、東地区トップの宇都宮が佐賀を87―82で下し、31勝10敗とした。A東京は西地区首位の長崎に91―70で快勝して29勝12敗、長崎は33勝8敗となった。千葉Jは大阪に94―78で、北海道は横浜BCに92―72で勝ち、ともに29勝12敗とした。