「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ侍ジャパン−オーストラリア代表」（８日、東京ドーム）侍ジャパンが六回に先制した。捕手の若月が痛恨の三塁悪送球だ。東京ドームは重苦しい雰囲気に包まれた。２番手の隅田が１死からホワイトフィールドが一塁線を破る二塁打で一気に得点圏へ進んだ。続く４番・ホールの打席でホワイトフィールドが三盗。若月が三塁へ悪送球してしまい、一気に生還。先制を許した