私はアンナ。夫のコウシロウと、小学5年生の息子との3人家族です。私たちが暮らしているのはオートロック付きの賃貸マンションの一室です。夫はよく家の内鍵を閉め忘れる人。私が深夜、キッチンからの物音を聞いた日も、見事に一晩じゅう内鍵が開いていました。防犯については夫婦そろってズボラだという自覚があるので、できるだけ気をつけたいものです。しかしそれ以来、わが家には不思議なことが次々と起こりはじめたのでした。