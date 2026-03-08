【北京＝吉永亜希子】台湾の卓栄泰（ジュオロンタイ）行政院長（首相）の訪日を巡り、中国の孫衛東（スンウェイドン）・外務次官が７日夜、金杉憲治・駐中国大使に電話で抗議していたことがわかった。８日、日中関係筋が明らかにした。卓氏は７日、東京ドームで行われた野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」を観戦した。現職の行政院長の訪日は１９７２年の断交後、初めてとみられる。卓氏