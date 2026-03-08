ラッパーでシンガーのちゃんみなさんが、自身初となる東京ドーム公演を行うことを発表しました。2017年3月8日にアルバム『未成年』をリリースしたちゃんみなさん。その後、自身のアーティスト活動に加え、ガールズグループオーディション『No No Girls』から誕生したHANAのプロデュースを手がけるなど活躍しています。今回、自身のデビュー10周年イヤーのスタート日である8日に発表したのが、自身初の東京ドーム公演の開催。7月11