全日本プロレスのライジングＨＡＹＡＴＯ（２７）がプロデュースする若手主体興行「ＮＥＷＡＧＥＣＨＲＯＮＩＣＬＥ―ＺＦＩＮＡＬ」が８日、新木場１ｓｔＲＩＮＧで行われた。同イベントはＨＡＹＡＴＯが提唱してスタートしたキャリア１０年未満の選手による若手興行で、２０２３年１０月にスタートして今回が最後となる。プロデューサーのＨＡＹＡＴＯはこの日、メインの６人タッグ戦に出場し、本田竜輝、斉藤レイと組