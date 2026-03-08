【モデルプレス＝2026/03/08】AAAの宇野実彩子・與真司郎・末吉秀太が3月8日、 LINE CUBE SHIBUYAにて結成20周年を記念したファンミーティング「AAA 20th Anniversary - Always, All Around -」を開催。ここでは、第1部公演をレポートする。【写真】AAAメンバーがファンに接近 5年ぶりイベントの様子◆與真司郎の“思い出の地”でAAAファンミ開催デニムで統一した爽やかなスタイリングで3人が登場すると、会場からは割れんばかりの