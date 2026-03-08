【モデルプレス＝2026/03/08】お笑いタレントのやす子が3月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。3月9日放送の日本テレビ系「ヒルナンデス！」（毎週月〜金曜ひる11時55分〜）を予備自衛官の招集訓練に参加中のため、欠席することを伝えた。【写真】やす子、本名書かれた制服姿◆やす子「ヒルナンデス」欠席・理由を説明やす子は「ご報告」と題し、「3月9日月曜日の ＃ヒルナンデスは予備自衛官の招集訓練に参加中ナンデスのためお休