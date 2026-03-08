◆ＷＢＣ第１ラウンドＣ組日本―オーストラリア（８日・東京ドーム）侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝がオーストラリア戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。１点を追う７回先頭の第４打席は身長２０３センチの長身左腕ケネディからストレートの四球を選び、３試合連続出塁とした。その後、大谷はゲッツー崩れの間にベンチに下がったが、２死一塁から４番・吉田正尚（レッドソックス）が値千金の２ランを放ち、日本