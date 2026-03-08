■これまでのあらすじ期間限定で同居することになった途端、義母が妻を呼び捨てするようになった。さらには「家族じゃないの」と言って勝手に妻の化粧品を使う出す。夫に相談してもまともに取り合ってもらえない中、家に急に義母の友人たちがやって来た。「カホ、お茶淹れて」と命じられて!?急に友人たちを招いたと思ったら、私を召使いのように使う義母。前もって言ってもらえたらもう少し部屋を片付けておけたのに…、義母の言葉