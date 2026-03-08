フジテレビ系『千鳥の鬼レンチャン』（毎週日曜後7：00）が8日に放送され、マジシャンのタレント・トランプマンのおよその年齢がさらりと明かされた。【動画】『鬼レンチャン』で激走するトランプマン今回は「シニア300m走サバイバルレンチャン」を実施。池谷幸雄、清原博、ザブングル加藤、武田修宏、トランプマン、西川忠志、ノッチ（デンジャラス）、パンツェッタ・ジローラモ、森脇健児、山田勝己が走った。トランプマ