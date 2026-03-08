◇第6回WBC1次ラウンドC組日本―オーストラリア（2026年3月8日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う野球の日本代表「侍ジャパン」はオーストラリアと対戦した。ここまで通算成績は2勝0敗で、すでに準々決勝進出を決めている中、同戦に勝てばC組1位が確定する。ドジャースの大谷翔平投手（31＝ドジャース）は3試合連続で「1番・DH」で先発出場した