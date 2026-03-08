中東情勢の緊迫化を受け、UAE=アラブ首長国連邦とオマーンから退避した日本人ら107人が先ほど成田空港に到着しました。記者「午後8時前です。チャーター機で中東から避難してきた人々が、成田空港に到着しました」UAEとオマーンから退避してきた日本人とその家族など107人を乗せ、オマーンの首都マスカットを出発したチャーター機は午後7時半ごろ、日本に到着しました。観光でドバイを訪れていた大学生「アラートが怖かった。警報