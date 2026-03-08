2026年3月6日、中国メディア・環球時報はシンガポールの英語誌「Think China」の記事を引用し、中国の人工知能（AI）動画生成モデル「Seedance 2．0」が米国の競合モデルを超え、世界をリードする段階に入ったと報じた。記事は、バイトダンスが今年初めに発表した「Seedance 2．0」について、複数の権威ある評価機関がその総合性能をOpenAIの「Sora2」やGoogleの「Veo3．1」を上回ると認定したことを紹介。中国がAI動画生成分野で