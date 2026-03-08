復旧・復興支援技術職員派遣制度のイメージ大規模災害時に都道府県から被災地に中長期派遣できる技術職員の事前登録を巡り、34道府県で目標数確保の見通しが立っていないことが8日、共同通信の調査で分かった。政府は2028年度に全国で千人の登録を目指し、都道府県は目標数を定めているが、昨春時点で確保できた人数は4割程度。採用難などで人材不足が続く。東日本大震災発生から11日で15年。技術職員はインフラ復旧作業に欠かせ