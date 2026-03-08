俳優の仲野太賀が主演するＮＨＫの大河ドラマ「豊臣兄弟！」の第９回「竹中半兵衛という男」が８日に放送された。白石聖が演じる直の回想シーンに「泣けた」と盛り上がった。第９回では小一郎（仲野）は美濃国主・斎藤龍興（濱田龍臣）の家臣、竹中半兵衛（菅田将暉）の調略に向かう。その中で、斎藤家重臣・安藤守就（田中哲司）から織田家への従属の申し出を受ける。安藤らを味方につけた織田信長（小栗旬）は龍興の居城・稲