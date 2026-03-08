ソフトバンクのカーター・スチュワート投手（２６）８日のオリックスとのオープン戦（京セラ）に先発し、５回無失点と好投した。充実の投球内容だった。この日のテーマはストライク先行の投球。力で押すスタイルもあり、小久保監督は「彼の場合は四球を出してもいいぐらいの気持ちで見ている」と語るが、この日はゾーン内で勝負して四死球ゼロで抑えてみせた。５回には一死三塁のピンチを背負ったもののシーモアから空振り三振