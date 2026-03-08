パーキンスが二塁へ完璧送球→ピンチを凌ぐ■日本 ー 豪州（8日・東京ドーム）スーパープレーが飛び出した。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンド・プールCの日本代表「侍ジャパン」が豪州と対戦。4回2死満塁の好機で大谷翔平投手（ドジャース）を打席に迎えたが、二塁走者の牧秀悟内野手（DeNA）が捕手からの送球で刺されて好機を逸した。海外ファンも「信じられない！」「WoW！」と驚きが