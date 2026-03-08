東京ドームのスタンドに米注目■日本 ー 豪州（8日・東京ドーム）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が8日、東京ドームでの1次ラウンド・プールCでオーストラリアと対戦した。鈴木誠也外野手（カブス）が打席に立った際の、スタンドの光景が米国で注目を集めている。視線を集めたのは、広島時代から親しまれている鈴木の応援歌に合わせた「スクワット応援」だった。打席に入る鈴木