学生時代からのどんなに親しい友人でも選んだ人生によって価値観の違いを感じてくる事も。状況は違えど無意識に相手を傷つけてしまう事で関係性が壊れていく！？ 今回は筆者の友人から聞いた学生時代からの友人とのエピソードをご紹介します。 悲しい！！ 専業主婦を蔑む友人！ 静かに壊れていく友情