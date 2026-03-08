1次ラウンド・プールC日本―豪州戦ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンド・プールCの日本代表「侍ジャパン」が豪州と対戦。「1番・DH」で出場した大谷翔平投手が4回に2死満塁で打席に入ったが、二塁走者・牧秀悟内野手がまさかの牽制死でチェンジとなった。0-0で迎えた4回、大谷に2死満塁で打席が回ってきた。球場全体が初戦の満塁弾の再現を期待する。そして、カウント2-1からの4球目を見