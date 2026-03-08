1次ラウンド・プールBワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールBが7日（日本時間8日）に米ヒューストンで行われ、米国が9-1で英国を下した。先発左腕タリク・スクーバル（タイガース）は3回1失点。当初は1試合登板でチームを離れる予定だったが、急転情報が飛び込んできた。昨季のサイ・ヤング賞左腕は先頭打者にいきなり被弾したが、その後は立て直して3回2安打5奪三振とした。当初、スクーバルはWB