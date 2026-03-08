元子役でチャンネル登録者数163万人のYouTuberてんちむ(32)が8日までに自身のインスタグラムを更新。ファッションブランド「シャネル」のアイテムと黒でまとめた妖艶なファッションを披露した。 【写真】オープンカフェでこんな女性がお茶していたら…ハッと目を引く装い 「デジカメ買ってからインスタが本気」とつづり、オープンカフェのテラス席で撮影した写真を公開。腕の部分と胸元が透けたキャミソー