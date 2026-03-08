◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―オーストラリア（８日・東京ドーム）侍ジャパンは、オリックス・若月健矢捕手の痛恨の悪送球で先制を許した。０―０の６回１死二塁。ホワイトフィールドが三盗を狙い、若月の送球が三遊間方向に大きくそれて一気に本塁生還された。この日は先発の菅野を巧みなリードで好投に導き、打撃でも１安打１四球。存在感を示していたが、痛いミスだった。