お笑いタレントの森脇健児（５９）が３元号で頂点に立った。８日に放送されたフジテレビ系「千鳥の鬼レンチャン」（日曜・後７時）の企画「第１回シニア３００ｍ走サバイバルレンチャン」で勝利。これにより昭和（６１年＝１９８６年、テレビ朝日系「ビートたけしのスポーツ大将」１００メートル走全国大会優勝）、平成（１５年＝２００３年、ＴＢＳ系特番「オールスター感謝祭」の「赤坂５丁目ミニマラソン」初出場初Ｖなど優勝