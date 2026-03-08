「ザ・ドリフターズ」の高木ブーが８日に、自身のインスタグラムを更新。９３歳の誕生日を迎えたことを報告した。高木は「本日９３歳になっちゃいました。今日は家族でお祝いします」とつづると、笑顔の写真を投稿。「大阪にいる加トちゃん＆綾菜ちゃんからもプレゼントを頂きました。この写真はマネージャーがお祝いに作ってくれました。９３歳、１００歳目指して頑張ります。今年もライブやりますから、皆さんにもどこかでお