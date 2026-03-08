◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―オーストラリア（８日・東京ドーム）オーストラリアが、６回に先制した。１死から３番・ホワイトフィールドが一塁線を破る二塁打で出塁した。この日３安打目でチャンスメイクすると、次打者の２球目に三盗を狙ってスタート。侍ジャパンの捕手・若月の送球がそれる間にそのまま生還し、先制点を奪った。