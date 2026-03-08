◇大相撲春場所初日（８日、エディオンアリーナ大阪）関脇・高安（田子ノ浦）は西前頭２枚目・美ノ海（木瀬）を上手出し投げで退け、白星発進した。美ノ海は過去０勝２敗と苦手にしてきた。１分２７秒の長い相撲となり「立ち合いも次の動きも良かったけど、まわしを取りたかった。引きつけが甘かった」と反省も浮かべたが、「勝ったことがない相手だったので。今日勝ったことが大きいですね。明日につながると思います」と手応