◆大相撲▽春場所初日（８日、エディオンアリーナ大阪）西十両６枚目・嘉陽（中村）が、東十両７枚目・明生（立浪）を押し出して、白星発進した。「体が動いたので良かった」と振り返った。相撲内容については「差して、もろ差しで攻めたい。片方しか差せなかった時に、今日も肩透かしの動きをしてしまった。あそこで前に出られれば、もっと良くなるのかな」と話した。大阪入り後は名物であるお好み焼きなど、粉ものの誘惑