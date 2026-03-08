◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本-オーストラリア(8日、東京ドーム)オーストラリア代表が日本代表・侍ジャパンから先制点を奪いました。両チーム無得点で迎えた6回、オーストラリアは1アウトからホワイトフィールド選手がツーベースで出塁します。さらにホワイトフィールド選手は次の打者の3球目、侍ジャパンの2番手・隅田知一郎投手のモーションを盗むと3塁へ盗塁。これをキャッチャーの若月健矢選手が