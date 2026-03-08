「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、Ｇ大阪３−２長崎」（８日、パナソニックスタジアム吹田）長崎のブラジル人ＦＷマテウス・ジェズスが、古巣相手に２得点を決めた。１点を追う前半２１分に得た正面のＦＫを、低い弾道でゴール中央に突き刺す。その６分後には相手のミスから長崎が高い位置でボールを奪うと、ジェズスはバックステップをしながらパスを受けて反転し、左足でゴール左上に流し込んだ。１８年にサントスからＧ大阪