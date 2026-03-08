◇第6回WBC1次ラウンドC組オーストラリアー日本（2026年3月8日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組で、日本と対戦したオーストラリアが6回に先制点を挙げた。台湾、チェコに2連勝して迎えた日本との全勝対決。過去に中日で「ディンゴ」の登録名でプレーしたデービッド・ニルソン監督は6日のチェコ戦後「世界最高のチームだから、どうアプローチするかは試合を見てから考えようと思う」と話