５日に放送されたテレビ朝日系「見取り図じゃん」では、見取り図と同期芸人が集合した。「２０年目の同期ＳＰ」には、さらば青春の光・森田哲矢、東ブクロが登場。「キングオブコント」などの活躍で同期の中でも早い段階で脚光を浴びた２人だが、松竹芸能を退所するなど多くの紆余曲折を経た。「今なら言えるコンビで一番ケンカした日」がテーマの際に、森田は東ブクロから収録中にガチで殴打された過去を振り返った。森田