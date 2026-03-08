湖池屋は、高付加価値ファンコミュニティ戦略を推し進めて顧客接点を強化する。共創型ファンサイト「湖池屋GOGO！ランド」を2月16日に立ち上げ、その開設を記念した最初の目玉施策として「湖池屋推しキャラ総選挙」を3月8日まで実施している。人間味を打ち出したサイト運営に挑み、顧客接点の希薄化という課題に対応していくのが狙い。湖池屋らしさについて力説する小幡氏16日、湖池屋本社（東京都板橋区）に開設したメデ