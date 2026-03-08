キム・ヘソンは大会を通じて懸命なプレーが光る(C)Getty Images韓国は3月8日に第6回WBC1次ラウンドC組の台湾戦（東京ドーム）を戦い、延長タイブレークの末に4−5と敗れた。激戦だった。両チームともに一歩も譲らず、4−4で迎えた10回は延長タイブレークで無死二塁からの攻撃になったが無死一、三塁で台湾ジャン・クンユーがスクイズを決めて、5−4と勝ち越し、1点を勝ち越された直後の韓国の攻撃だった。【動画】勝利に感情が