◇大相撲春場所初日（８日、エディオンアリーナ大阪）横綱・豊昇龍（立浪）は新小結・熱海富士（伊勢ケ浜）を寄り切り、白星発進した。熱海富士は過去４勝６敗と苦手とし、先場所は金星を配給した難敵だった。膠着（こうちゃく）状態から強引な下手投げで体勢を崩す危ない場面もあったが、相手の投げに乗じて一気に前に出た。「体の反応が良かった。組んでも慌てず、相手にまわしを与えないように相撲を取った。悪くないと思う