バレーボールの大同生命SVリーグは8日、兵庫県姫路市のヴィクトリーナ・ウインク体育館などで行われ、女子の姫路が岡山を3―0で下して25勝11敗とし、上位8チームによるプレーオフ進出を決めた。首位のNEC川崎はPFUを3―1で退けて31勝目（5敗）を挙げた。男子は2位の大阪Bが東レ静岡に3―0で勝って26勝6敗とした。