任期満了に伴う金沢市長選は8日投開票の結果、いずれも無所属で、現職村山卓氏（53）＝立民推薦＝が、自民党を離党した元石川県議の新人田中敬人氏（55）ら新人3氏を破り再選を確実にした。自民金沢支部の推薦を得た村山氏と田中氏との保守分裂選だった。村山氏は、公明党金沢総支部と連合石川の推薦、社民党県連の支援も受けた。市政継続を訴え、支持を集めた。田中氏は、観光で得た利益を市民生活へより多く還元する施策など